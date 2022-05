Policial Penal apreende adolescente com 5 armas de fogo no Segundo Distrito de Rio Branco

Um adolescente de 14 anos foi apreendido acusado de porte ilegal de arma de fogo, no final da tarde desta segunda-feira (30), no interior de uma residência localizada na rua Raimundo Guerra, no bairro Comara, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Penal, a guarnição do Recap estava atrás de cumprir um mandado de prisão contra um foragido do sistema prisional acreano e, quando os agentes chegaram na residência, avistaram dois homens pulando o muro dos fundos da residência.

Os homens fugiram, mas quando os policiais entraram na casa onde estava os supostos foragidos, encontraram um adolescente de 14 anos com cinco armas de fogo, sendo 3 escopetas calibre 32 e duas garrunchas calibre 38.

Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido e encaminhado para à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as armas de fogo, para serem tomadas as medidas cabíveis.