Prefeitura de Brasileia abre licitação para aquisição de máquinas agrícolas por pregão eletrônico

A Prefeitura de Brasileia abre licitação de pregão eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP), para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas em atendimento ao Convênio n° 909482/2020/MAPA para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Brasileia, no interior do Acre. Natureza do objeto: compras. O edital está disponível desde 12 de maio.

Data de abertura: 17 de maio de 2022, 11h00.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.