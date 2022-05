Real Madrid lança uniforme com estilo retrô e exalta seus 120 anos; confira

O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira (16/5) seu uniforme principal para a próxima temporada, com um estilo retrô. A camisa do time merengue contou na apresentação com os brasileiros Roberto Carlos, Marcelo e Enzo, filho de Marcelo que atua na equipe sub-12 do clube. Os ídolos do passado como Raúl e Casillas, além dos jogadores Karim Benzema e Nacho e das atletas Olga Carmona e Kenti Robles, também participaram do lançamento.

O novo uniforme do Real Madrid traz vários escudos espalhados pela camisa em tom branco e um brasão por dentro da camisa celebrando os 120 anos de história do clube, comemorados no início deste ano. “História, tradição e momentos inesquecíveis: tudo está nos detalhes”, destacou o clube no anúncio oficial.

⚪🟣 Historia, tradición y momentos inolvidables: todo está en los detalles.

👕 ¡Descubre nuestra 1ª camiseta de @adidasfootball 2022/23, disponible ya!

🛒 https://t.co/8RjEoFigkg pic.twitter.com/etiggzpxxw — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 16, 2022

A camisa da próxima temporada está sendo comercializada a 90 euros, equivalente a R$ 478, e também relembra o design da numeração do uniforme de 2002, quando o Real Madrid foi campeão europeu ao derrotar o Bayer Leverkusen por 2 x 1, com um golaço histórico do craque francês Zinedine Zidane.

O Real vive grande temporada e sonha com um título europeu. A equipe liderada pelo técnico Carlo Ancelotti foi campeã espanhola, batendo os rivais Atlético de Madrid e Barcelona. Os grandes destaques da conquista foram os atacantes Karim Benzema, cotado a melhor jogador do mundo na temporada, além do brasileiro Vinicius Junior, que cresceu de rendimento com o treinador italiano.

O time da capital também está novamente na final da Liga dos Campeões. A decisão será contra o Liverpool, no dia 28, em Paris A classificação veio com uma vitória emocionante sobre o Manchester City com dois gols do jovem Rodrygo nos minutos finais. O Real vai em busca de seu 14º título da competição e pode ter o dobro de troféus do Milan, o segundo maior vencedor do torneio.