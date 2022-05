Sai edital do concurso IME com 19 vagas para engenheiros

O Instituto Militar de Engenharia publicou nesta quinta-feira, 19, o edital do concurso IME com 19 vagas para engenheiros. A oferta é destinada a profissionais já graduados na área e que desejam seguir a carreira militar.

As oportunidades estão distribuídas pelas seguintes especialidades:

Engenheiro Cartográfico: 1 vaga;

Engenheiro de Computação: 1 vaga;

Engenheiro de Comunicações: 1 vaga;

Engenheiro Eletrônico: 1 vaga;

Engenheiro Eletricista: 1 vaga;

Engenheiro de Fortificação e Construção: 7 vagas;

Engenheiro de Materiais: 1 vaga;

Engenheiro Mecânico: 2 vagas (distribuídas em Engenharia Mecânica e de Armamento e Engenharia Mecânica e de Automóvel);

Engenheiro Químico: 1 vaga;

Engenheiro de Produção: 1 vaga;

Engenheiro Nuclear: 1 vaga;

Engenheiro Aeronáutico: 1 vaga.

Há reserva de vagas para negros.

Para se candidatar é preciso ter nível superior na especialidade e ter, no máximo, 26 anos de idade, completados no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano da matrícula (ano seguinte ao do concurso). Além de altura de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres.

O Curso de Formação de Oficiais da Ativa é realizado no IME, sediado no Rio de Janeiro.

Ao ingressar no curso, o candidato adquire a condição de militar e de aluno do Curso Básico de Formação Militar do QEM (CBFM/QEM). Se aprovado neste curso, é matriculado no Curso de Formação Específica do QEM (CFE/QEM).

Enquanto matriculado nesses cursos, há o pagamento do soldo de R$8.245, podendo vir a receber promoções com os correspondentes novos proventos de acordo com a legislação em vigor, em particular a Lei do QEM.

Inscrições do concurso IME começam em junho

As inscrições do concurso serão abertas no dia 1º de junho. Os interessados poderão se candidatar até 11 de julho por meio do site do Instituto Militar de Engenharia . A taxa é de R$150.

Haverá isenção da taxa para candidatos que atendam a um dos seguintes requisitos:

Dependentes de ex-combatente falecido ou incapacitado em ação ou em consequência de participação na Força Expedicionária Brasileira (FEB) ou em operações de guerra da Marinha Mercante;

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou membros de família de baixa renda;

Doadores de medula óssea.

Os pedidos devem ser enviados no período de 6 a 10 de junho, pelo portal do IME.

Concurso IME tem provas marcadas para outubro

Os candidatos do concurso IME serão avaliados pelas seguintes etapas:

Exame Intelectual (EI); Inspeção de Saúde (IS); Exame de Aptidão Física (EAF); Avaliação Psicológica (Avl Psc); Procedimento de Heteroidentificação (PH).

O exame intelectual ocorrerá nos dias 26 e 27 de outubro. Ambas as avaliações terão início às 13h30.

Durante quatro horas, no dia 26 de outubro, os participantes terão que responder a questões de Conhecimentos Específicos da especialidade de Engenharia escolhida.

Já no dia seguinte, 27 de outubro, os concorrentes terão o mesmo tempo para responder a perguntas de Português e Inglês.

As provas serão realizadas nas cidades de Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Juiz de Fora, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São José dos Campos, São Paulo, Santa Maria, Teresina e Vila Velha.

Os habilitados em todas as etapas serão matriculados no curso de formação, em 2023.