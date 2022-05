Samaria começa o dia com selfie em frente ao espelho no Instagram: “Bom dia!”

Começando bem o dia! Simaria, da dupla com Simone, causou nas redes sociais logo na manhã desta terça-feira (03) ao publicar uma nova selfie para deixar aquele “bom dia” animado para seus seguidores do Instagram!

Como sempre, a sertaneja deixou a galera das redes sociais babando com seu shape escultural. A morena de 39 anos apostou num look básico e confortável para começar o dia, mas claro que incrementou a produção com acessórios que deixou o conjunto ainda mais estiloso.

Os fãs não deixaram de elogiar a cantora em seu perfil do Twitter. “A mais linda de todas as cantoras”, exaltou um seguidor da musa. “Isso sim é um bom dia de respeito, coleguinha”, brincou outro internauta. “Essa mulher é uma obra de arte”, elogiou um fã da dupla sertaneja.

Simone alfineta roupas de Simaria e gera climão em entrevista

Climão tenso! Recentemente, em entrevista ao “PodDelas”, Simone resolveu dizer o que pensa sobre as roupas mais “provocantes” de sua irmã, Simaria. A cantora revelou que não gosta das roupas de Simaria, o que acabou gerando uma baita repercussão nas redes sociais.

“A Simaria tem esse jeito, ela gosta de moda, gosta de sensualizar, gosta de decote. Sempre gostou de sensualizar, e eu sempre peguei no pé, por ciúme, por não querer ver ninguém falando dela, era muito doloroso ouvir alguém falar dela, falar que não era legal o jeito de se vestir. Me preocupava. Eu ia para cima dela, falava: ‘Não precisa disso, não precisa ficar mostrando o corpo’. […] lá na frente isso vai cair e não vai mais ser um trunfo para sua vida”, disse Simone.

Simaria, no entanto, não se abalou com as críticas da irmã e respondeu: “não é a minha roupa que me define, não é a minha forma de falar, é o meu coração e só quem conhece meu coração é Deus”.