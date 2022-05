Simone toma decisão, após briga com Simaria ser exposta e fim da dupla decreto, e faz anúncio oficial: “Eu preciso”

Durante essa quarta-feira (4), as irmãs e dupla sertaneja de sucesso Simone e Simaria se desentenderam durante o programa do Ratinho.

As sertanejas foram convidadas pelo SBT para cantar as músicas do novo trabalho da dupla no Ratinho. Contudo, o clima esquentou e houve desentendimento entre as irmãs. Isso porque, Simaria parou a banda para anunciar que estava rouca, o que irritou Simone.

“Só um minuto. Segura a banda. Aconteceu uma coisa muito doida aqui agora, e eu preciso compartilhar com vocês, vou procurar a melhor forma. Eu tô rouca, trabalhando muito. Eu cuido da parte administrativa inteira da banda. Fora isso, eu tenho dois filhos. Eu estava orando e pedindo pra Deus pra me dar voz pra eu cantar e fazer a minha interpretação“, disse Simaria em um áudio vazado.

Em seguida, Simone retrucou irritada. “Pra desafinar, é melhor não fazer porque você tá rouca. Eu estou poupando a sua voz, é um cuidado“, disse ela.

Contudo, logo veio a irmã com a tréplica. “Eu sei, é um cuidado, mas eu acredito que eu sou capaz de fazer isso. Então, eu vou fazer”. Para finalizar o bate boca, Simone debochou da irmã. “Então faça! Vamos ver o que vai dar. Você não é tão boa?” Então, vamos ver no que vai dar“, disparou Simone.

Entretanto, no Instagram, Simone respondeu uma caixa de perguntas esclarecendo que está tudo bem entre as coleguinhas e que não passou de uma briguinha de irmãs.

“Não estamos brigadas, apenas irmãos ‘brigam’. O amor que sentimos uma pela outra é maior que tudo“, garantiu a coleguinha.

Simone abre o jogo sobre fim da dupla

Simone (Foto: Reprodução)

Portanto, sem perder tempo a coleguinha se pronunciou sobre os boatos que a dupla estaria no fim. Sem perder tempo.

Simone explicou: “Gente, é o seguinte: a gente estava fazendo uma campanha publicitária para uma marca e a ideia dessa campanha é que a terceira coleguinha existiria, porque a gente era embaixadora. Aí a terceira coleguinha seria a cerveja e a gente ficou instigando os fãs sobre quem seria a terceira coleguinha. E muita gente, por ter acabado o BBB naquela época, começou a comentar que era a Juliette porque ela canta e tal. Mas agora, na altura dessa carreira, tantos anos de carreira, colocar uma terceira pessoa para cantar com a gente não rola“.