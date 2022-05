Uma pessoa morre em acidente envolvendo três carretas e uma moto na BR-364 em RO

As colisões entre os quatro veículos geraram a interdição total da pista entre Itapuã do Oeste (RO) e Ariquemes (RO) por aproximadamente três horas. A pista só foi liberada às 18h.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a tarde houve derramamento de carga na pista, gerando dificuldades no tráfego.

O Corpo de Bombeiros e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Ariquemes, foram acionadas até o local do acidente e constataram que uma das vítimas morreu. A identidade e a idade dela não haviam sido divulgadas oficialmente até a última atualização desta reportagem.

De acordo com as equipes de saúde, o motociclista envolvido no acidente teve apenas ferimentos leves.