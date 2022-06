7 traços comuns de pessoas altamente inteligentes

Estereótipos de pessoas inteligentes e com QI elevado geralmente estão associados à inibição e comportamento vergonhoso. No entanto, outros fatores devem ser observados. Quando se trata de perceber os traços de personalidade dos grandes gênios, os resultados dessas análises são surpreendentes.

Muitos não imaginam que essas pessoas apresentam características específicas. Confira mais informações a seguir sobre QI e veja se você se identifica com as características informadas!

O que é QI?

O Quociente de Inteligência (QI) é uma medida, um número que mensura a capacidade do intelecto de uma pessoa se baseando em padrões de referência e comparações, criando uma relação entre sua idade mental e idade cronológica. Características comuns a pessoas com QI alto Dormir muito tarde Por mais estranho e contraditório que isso possa parecer, pessoas inteligentes conseguem programar seus cérebros para alterar seus relógios biológicos, buscando atingir seus objetivos no aprendizado e no emprego. Ser engraçado Atuando de forma bem-humorada e bastante agradável, conseguem chamar a atenção e têm potencial para explicar conceitos de forma pedagógica, demonstrando que têm muito conhecimento. Entende o humor sagaz e inteligente Além de ser engraçado, ele também consegue conectar o sarcasmo das pessoas com referências assimiladas que poucos conseguem entender. Generoso Sendo capaz de se colocar no lugar dos outros naturalmente, ele se comporta de tal maneira que torna o altruísmo parte de seu modo de vida.

Falar sozinho

Ele vive explicando o que aprendeu e observou para que coisas importantes não sejam deixadas de lado, ajudando a sintetizar e construir a realidade.

Ler muito

Por serem tão curiosos, as pessoas inteligentes também tendem a ser leitores vorazes.

Eles entendem o quanto eles não sabem

As pessoas mais inteligentes são capazes de admitir quando não estão familiarizadas com um conceito em particular.

Como é a escala de QI?

Ao longo dos anos, muitas classificações foram propostas, mas, atualmente, uma das mais aceitas é a inteligência média entre 85 e 114 pontos. Os indivíduos com QI acima de 130 são considerados superdotados e tendem a se destacar, como as características de personalidade mencionadas acima.

Curiosidade extra

O QI da cientista Marie Curie, duas vezes ganhadora do Prêmio Nobel, é estimado em mais de 180. Além disso, a estimativa do quociente de Einstein é muito impressionante, mas acredita-se que seu QI estivesse entre 160 e 190.