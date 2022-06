AC é o único estado com queda de vendas de antidepressivos no primeiro bimestre de 2022, diz levantamento

Um levantamento feito pela InterPlayers apontou que o Acre é o único estado do Brasil com queda nas vendas de remédios antidepressivos, com recuo de 13% no primeiro bimestre, que compreende os meses de janeiro e fevereiro de 2022. Os dados também mostram que as vendas tiveram aumento de 11% no primeiro bimestre de 2022, comparado ao mesmo período em 2021.

Os estados com maior contribuição para o aumento foram São Paulo, com registro de 17% entre os meses de janeiro e fevereiro, e no mesmo período do ano anterior, a alta chegou a 16%. Em segundo lugar, vem Minas Gerais, com crescimento de 8% no primeiro bimestre e de 12% em um ano, e em terceiro, o Rio de Janeiro com aumento de 9% nos dois períodos de comparação.

De acordo com o levantamento, o aumento no primeiro bimestre de 2022 no Brasil foi de 11%, enquanto em um ano, o crescimento foi de 13%, levando em consideração os 12 meses anteriores. O Acre registrou queda de 13% no primeiro bimestre, mas na comparação anual, houve alta de 2%.

Segundo a InterPlayers, o aumento das vendas pode estar relacionado com a pandemia de Covid-19, após estudos da Universidade de São Paulo (USP) apontarem uma alta prevalência de déficits cognitivos e transtornos psiquiátricos em pacientes que se recuperaram de formas moderadas e graves da doença, além do cancelamento de consultas e receitas em 2020.

InterPlayers

A InterPlayers é um hub de negócios da saúde e bem-estar, que promove ampla integração com todos os componentes do segmento farmacêutico e hospitalar. O hub integra farmácias, clínicas, hospitais, distribuidores e indústrias em todo território nacional.