Acreano apaixonado pelo Flamengo diz que tem coleção com mais de 100 camisas do clube do coração

O acreano Gelcione Marques, mais conhecido como Rey, contou ao ContilNet neste domingo (12) que sua coleção de camisas do seu time de coração, o Flamengo, já conta com mais de 100 camisas. 110, para ser mais exato.

Rey contou que é apaixonado pelo time do Rio de Janeiro desde criança, quando começou a colecionar itens do clube. O curioso é que o pai dele é torcedor do Vasco da Gama, maior rival do Flamengo.

O colecionador é pai de cinco filhos, sendo quatro flamenguistas e um palmeirense. “A palmeirense vai virar flamenguista até o final do ano”, garantiu. Ele conta essa e outras histórias no vídeo abaixo. Veja: