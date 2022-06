Acreano participa do aniversário da cantora Simaria, em São Paulo; confira na coluna da Kelly

A coluna abre desejando os parabéns a todos acreanos pelos 60 anos do aniversário de emancipação do Acre.

GLAMOUR

A cantora Simaria comemorou os 40 anos em uma mega festa na segunda – feira (13) no Villagio JK, na zona sul de São Paulo e contou com a presença de vários famosos, e quem circulou por lá foi o acreano Thiago Drudi.

CALVAGADA PIRACEMA

Arruma a botina que no dia 2 de julho acontece a grande cavalgada do Piracema Park com atração nacional do cantor Frank Aguiar. Às 8h acontece a concentração no Auto Posto Piracema, saída as 9h com destino final no Piracema Park Club, terá trio Elétrico no percurso.

Ingressos apenas R$ 40,00 podendos ser adquiridos na Casa da Sogra, Auto Posto Piracema, Suprema Terere. Disk entrega: 68 99215-1997

TRACK DONN FESTIVAL

Hoje, 15, é dia de você acompanhar festival DONN com atração de Adonay e Banda, Nayara Vilela e Dj Lauana Alencar, a partir das 18h.

REGISTRO

A coluna registra e parabeniza o ex deputado federal, Zico Bronzeado, por sua colação em medicina e deseja sucesso!

BALADA

Quem vem arrasando nas baladas de Rio Branco é a Dj Nareza Barros. No final de semana a bela fez um tour pelo país vizinho, Peru.

Contato: 68 99909-1500

DIA INTERNACIONAL DO YOGA

No domingo, 19, a partir das 8h, será realizado no Horto Florestal aula de yoga ao ar livre gratuita para comemorar o Dia Internacional do Yoga.

NIVER

A cirurgiã dentista Rayane Vieira apagou mais uma velinha no sábado, 11, recebendo convidados no camarote do Tardezinha BBQ em uma festa super animada! Parabéns, lindona!

VIVA A DEPUTADA ANTONIA SALES

Deputada estadual Antonia Sales trocou de idade na segunda–feira, 13. Querida por todos, ganhou festa no Diretório do MDB. A coluna registra e deseja os parabéns à essa grande política.

SUAV

No sábado, 11, a SUAV apresentou a suas clientes seu novo espaço com escovação expresso, hidratação, massagem e maquiagem.

Essa colunista foi prestigiar a inauguração. Na foto, com a empresaria Shaiane Magalhãe.

ARRAIAL

Já em mãos desta colunista o convite para o Arraial da Juh Vellegas, que acontece no sábado, às 21h, no Amazônia Hall.

CLICK

A bela empresaria Suzana Barbosa está com a família em Punta Cana, principal destino turístico da República Dominicana, no Caribe, aproveitando esse lindo paraíso.

FRAN JACOB

Quer arrasar com lindos cílios? Anota o nome: Fran Jacob.

Contato: whatsapp 9222-1344

TIFFANY TOYAMA

Você já sabe que Tiffany Toyama arrasa na maquiagem, mas ela também arrasa nos cabelos coloridos e você que quer ser ruiva, Tiffany tem a técnica de deixar uma bela ruiva sem descolorir o cabelo.

Contato:68 99982-0138

VEM AI…

Chegando o dia dos meus leitores conhecerem um novo espaço de beleza com um novo conceito. AGUARDEM!!!

VIA VERDE SHOPPING

Estreou no Cine Araújo o longa de ação “Assassino sem Rastro” e os de terror “Até a Morte: Sobreviver é a Melhor Vingança” e “A Hora do Desespero”

“Jurassic World: Domínio” e “Top Gun: Maverick” continuam em cartaz

Na última quinta-feira o Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, trouxe filmes eletrizantes para quem curte fortes emoções. As estreias da semana foram os filmes “Assassino sem Rastro”, “Até a Morte: Sobreviver é a Melhor Vingança” e “A Hora do Desespero”. Em “Assassino Sem Rastro”, Alex Lewis (Liam Neeson) é um assassino experiente na mira do FBI. Quando Alex se recusa a concluir um trabalho para uma organização criminosa, entra em uma missão eletrizante para caçar e matar as pessoas que o contrataram antes que eles ou o agente do FBI Vincent Serra (Guy Pearce) o encontrem primeiro. Quer saber como essa história termina? Corre para o Cine Araújo.

O longa de terror “Até a Morte: Sobreviver é a Melhor Vingança” é estrelado por Megan Fox (Emma). No filme, Emma se sente presa em seu casamento quase falido, mesmo assim o marido prepara uma surpresa no 10º aniversário de casamento. Ele leva-a para uma casa isolada à margem de um lago e lá prepara um jantar romântico. Mas antes que ela tenha tempo para fazer perguntas, o marido usa uma arma para tirar a própria vida, deixando Emma presa no lugar e sem possibilidades de saída. Um terror psicológico bem no estilo de “Jogo Perigoso”, longa baseado na obra de Stephen King.

Naomi Watts (reconhecida por atuar em filmes como “King Kong” e “O Impossível”) interpreta Amy Carr em “A Hora do Desespero”. Amy sai para o que seria sua corrida matinal restauradora, quando uma amiga liga com notícias terríveis: a escola local que o filho de Noah frequenta foi sitiada por um atirador.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

SALA 01 – (3D) – JURASSIC WORLD: DOMÍNIO – DUBLADO

FICÇÃO – 147 MIN – verificar classificação

DIARIAMENTE: 14h30, 17h30 e 20h30

____________________________________

SALA 02 – (2D) – TOP GUN: MAVERICK – DUBLADO

AÇÃO – 131 MIN – verificar classificação

QUI A DOM: 13h40

DIARIAMENTE: 16h20, 19h e 21h40

____________________________________

SALA 03 – (2D) – ASSASSINO SEM RASTRO – DUBLADO

AÇÃO – 103 MIN – verificar classificação

DIARIAMENTE: 16h e 21h45

SALA 03 – (2D) – A HORA DO DESESPERO – DUBLADO

TERROR – 81 MIN – verificar classificação

DIARIAMENTE: 18h15 e 20h

____________________________________

SALA 04 – (2D) – JURASSIC WORLD: DOMÍNIO – DUBLADO

FICÇÃO – 147 MIN – verificar classificação

QUI A DOM: 13h

DIARIAMENTE: 16h, 19h e 21h50

____________________________________

SALA 05 – (2D) – ATÉ A MORTE – SOBREVIVER É A MELHOR VINGANÇA – DUBLADO

DRAMA – 90 MIN – verificar classificação

DIARIAMENTE: 14h20

SALA 05 – (2D) – JURASSIC WORLD: DOMÍNIO – DUBLADO

FICÇÃO – 147 MIN – verificar classificação

DIARIAMENTE: 16h20, 19h10 e 22h

_________________________________________________

SALA 06 – (2D) – JURASSIC WORLD: DOMÍNIO – DUBLADO

FICÇÃO – 147 MIN – verificar classificação

QUI A DOM: 14h

SALA 06 – (2D) – TOP GUN: MAVERICK – LEGENDADO

AÇÃO – 131 MIN – verificar classificação

DIARIAMENTE: 17h

SALA 06 – (2D) – TOP GUN: MAVERICK – DUBLADO

AÇÃO – 131 MIN – verificar classificação

DIARIAMENTE: 19h30 e 22h

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO