Aluno é picado por cobra no campus da Universidade Federal do Amazonas

O universitário estuda no Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal do Amazonas (ICE/Ufam). Segundo a universidade, como a cobra não era venenosa, o ferimento causado não foi grave e o estudante logo foi liberado após atendimento médico na Fundação de Medicina Tropical

Em nota, a Ufam destacou que a universidade está instalada em um ambiente eminentemente selvagem, com fauna e flora intactos em vários fragmentos, sendo o perímetro total do campus uma Área de Proteção Ambiental (APA).

Esse tipo de ambiente, segundo professores pesquisadores da instituição, favorece o aparecimento de animais. Os casos aumentaram no período em que as atividades presenciais estiveram suspensas.

“Pelo fato de termos ficado presencialmente distante dos nossos espaços acadêmicos, os animais passaram a circular com muito mais frequência e liberdade. Seria natural que voltassem a ocupar o que é deles, por instinto”, disseram os professores Marcelo Gordo, Igor Kaefer e Ronis da Silveira.

Os pesquisadores também orientaram os alunos para não procurarem manipular as serpentes e aranhas, que vêm sendo vistas com frequência no campus.