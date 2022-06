Amber Heard diz que ainda ama o ex Johnny Depp

Duas semanas após ter sido condenada a indenizar Johnny Depp por difamação, Amber Heard disse que ainda ama o ex-companheiro.

Em entrevista exclusiva ao Today, a atriz foi questionada por Savannah Guthrie sobre uma declaração feita no primeiro dia do julgamento. Em parte do depoimento, Heard disse: “Ainda tenho amor por Johnny”.

A jornalista perguntou se ela ainda tinha sentimentos pelo ex-marido, e a atriz de “Aquaman” não hesitou:

Absolutamente. Eu o amo. Eu o amava com todo o meu coração. Eu tentei o melhor que pude para fazer um relacionamento profundamente quebrado funcionar. E eu não podia. Não tenho nenhum ressentimento ou má vontade em relação a ele.

Heard justificou sua declaração: “Eu sei que pode ser difícil de entender, ou pode ser muito fácil de entender. Se você já amou alguém, deve ser fácil.”

O julgamento da ação movida por Johnny Depp contra Amber Heard chegou ao fim no dia 1º de junho. Depois de quase dois meses no tribunal do condado de Fairfax, na Virgínia (EUA), a decisão do júri foi unânime e a favor de Depp. Foi considerado que Heard chamá-lo de “abusador sexual” era difamação.

Com isso, no primeiro momento, Heard teria que indenizar Depp em US$ 10 milhões (cerca de R$ 47,9 milhões) em danos compensatórios e US$ 5 milhões (R$ 23,9 milhões) em danos punitivos.

Porém, a indenização de US$ 5 milhões que Amber pagaria por “danos punitivos” caiu para US$ 350 mil (R$ 1,6 milhão), devido a lei de Virgínia, local em que a decisão foi anunciada — no estado há um limite de danos punitivos nesta categoria de caso. Portanto, ao final do processo, Amber Head pagará a Johnny Depp US$ 8,35 milhões (R$ 40,2 milhões), já considerando o desconto dos US$ 2 milhões que receberia do ator.