Anitta no Free Fire: bastidores de “Tropa” mostram cenas sem efeitos

Depois de vários sucessos, Anitta soma mais um: “Tropa”, foi lançado nesta quarta-feira em parceria com a Garena. O clipe foi gravado em São Paulo em dois dias de gravação e teve a participação de influenciadores do Free Fire como Maellen, CamilotaXP, Nobru, Cerol e Palominha. O ge mostra em primeira mão bastidores da gravação do clipe “com orçamento infinito”.