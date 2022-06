Anitta será madrinha do filho de Gabriela Prioli e Thiago Mansur

Anitta contou em suas redes sociais que será madrinha do primeiro filho de Gabriela Prioli com o DJ Thiago Mansur. A comentarista política anunciou a gravidez nesta terça-feira (28/6), por meio de suas redes sociais.

“Pois é, gente, vou ser dindinha [madrinha] novamente! Vai vir bebê aí, da Gabi e do Thiago! Eles me falaram tem um tempo, me chamaram para ser dindinha… Fiquei superfeliz – mas me falaram que não podia contar pra ninguém, porque era segredo”, disse a Poderosa, nos Stories do seu Instagram.

Ela ainda afirmou que sofreu para não revelar o segredo do casal:

“Eu sou uma boca de caçapa. Então, você que cruzou comigo durante esse tempo, e não foi só uma pessoa, foi muito mais de uma, comentou da Gabi Prioli e saiu com uma leve sensação de que a gente brigou ou parou de se falar e recebeu essa resposta aqui [sorriso amarelo]… Essa é a cara que eu faço quando eu tenho que mentir ou guardar um segredo.”