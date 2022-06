Após críticas, Paulo André fala sobre vídeo em que Arthur é xingado

Nos últimos dias, circulou nas redes sociais um vídeo em que Paulo André participa de um show de rap e o artista em questão faz uma rima em que manda o campeão do BBB22 se foder.

Isso aqui tinha que ir pra todos os sites de fofoca. Muito legal @iampauloandre como o amor acabou, a preocupação, o cuidado. Era tudo uma atuação dentro da casa? Na verdade, você dentro do bbb foi uma mentira, não só com o Arthur, mas com a jade também. Lá dentro amava aqui fora pic.twitter.com/kjSqaeTCKW

— Taisa. (@TaisaComenta) June 26, 2022