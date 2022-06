Arlindo Cruz segue internado e sem previsão de alta; leia boletim

Arlindo Cruz passou por uma cirurgia no Hospital Samaritano da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os parentes do cantor disseram que ele passou por uma broncoscopia, procedimento para visualização do aparelho respiratório.

Logo após a notícia da internação, Babi Cruz, esposa do cantor, usou suas redes sociais para esclarecer as notícias de que o marido estaria internado para ajustar uma válvula no cérebro.

De acordo com Babi, Arlindo foi ao hospital para fazer um procedimento no pulmão, e “aproveitou” para se consultar com um neurologista.