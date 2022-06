Avião com Felipe Araújo enfrenta problemas, arremete duas vezes e estado de saúde do cantor é divulgado

O artista Felipe Araújo, irmão de Cristiano, abriu o jogo sobre um problema que teve enquanto realizava viagem. Segundo o cantor, o voo acabou arremetendo por duas ocasiões. Ele terminou o namoro.

Ele estava se conduzindo em direção à São Luís, Maranhão, devido ao São João, feito por Thaynara OG, na noite da última segunda (27). Todavia, a situação com o avião ocorreu, provocando um enorme susto em Felipe Araújo.

Para quem desconhece, arremeter é uma situação de retorno ao voo realizado pelo piloto do aeroplano após uma tentativa de pouso que deu errado. Todavia, deu tudo certo por fim e o famoso pôde aparecer a tempo para o evento da influenciadora. O voo estava agendado para 17h, todavia, por causa do problema, só ocorreu às 20h, pois o tempo estava ruim.

Veja o que Felipe Araújo disse. “Foi um sufoco para chegar aqui. Ficamos mais de uma hora esperando em Fortaleza. Depois voltamos de novo. Estava com tanto sono que nem vi. Era muita chuva, mesmo. Mas no fim deu tudo certo”, relatou. O artista comentou estar muito feliz de ter podido participar da festa, já que sempre era chamado, porém sua agenda não conciliava.

Felipe Araújo relembra irmão

O famoso compartilhou um momento em que se divertia com o irmão Cristiano Araújo em um jogo de futebol, no videogame. “Saudade de te dar taca no Fifa. Te amo demais”, declarou ele. A postagem rendeu diversas interações, além das mais de 150 mil curtidas, provando que o Brasil também sente falta do famoso.

Nos comentários de Felipe Araújo, muita gente comentou. O cantor Felipe Freitas falou um pouco sobre a falta que o artista faz: “Um fenômeno dos palcos e na vida! Faz falta demais”. E ainda teve quem decidiu palpitar: “Cristiano Araújo seria o número 1 do Sertanejo se ainda tivesse entre nós”. “Quantas saudades eterno causador de efeitos”, lamentou uma fã. Vale dizer que ele morreu de acidente de carro em 2015.