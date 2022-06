Blog do Ton: PT e PSB definem prazo limite para resolver questão de chapa majoritária no Acre

15 de junho: a data que comemora o aniversário do Acre também pode comemorar um fim de um imbróglio entre PT e PSB pelas disputas no Acre e outros estados. De acordo com informações ventiladas diretamente de Brasília, uma reunião na terça-feira (31) com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu parceiro de chapa Geraldo Alckmin (PSB), e os presidentes dos dois partidos Gleisi Hoffmann (PT) e Carlos Siqueira (PSB) colocou o prazo final.

O impasse não prejudica agora somente no âmbito dos estados: a campanha presidencial precisou ser adiada. Uma visita da campanha de Lula e Alckmin a Santa Catarina precisou ser adiada nesta semana. Por lá, tem problema a resolver.

No Acre, a questão está mais ‘light’ desde que Jorge Viana (PT-AC) disse que disputaria o Senado, mas o PT ainda não apoia declaradamente a pré-candidatura de Jenilson Leite (PSB-AC) para o Governo. Na verdade, o PT não come e nem sai de cima: diz que pode, sim, lançar um nome ao Governo caso algum ponto fora da curva aconteça, principalmente em se tratando do favorito Gladson Cameli.

Se a questão for resolvida até o dia 15, como estabeleceram em prazo, a frente das esquerdas avança um ponto no quesito organização. O curioso é que, de acordo com uma fonte do partido em Brasília, o PT, nesta reunião, disse que poderia abrir mão de algumas cadeiras majoritárias para o PSB, em prol dessa união. Questionado se isso poderia acontecer no Acre, tomei um silêncio como resposta.

Toinha Vieira

A simpática ex-prefeita de Sena Madureira, Toinha Vieira, negou os rumores de que disputará a Câmara Federal pelo PSDB. Disse que não houve nenhuma conversa, decisiva, nesse sentido com a sigla.

Toinha Vieira²

Dentro do partido, existe uma ala que faz até reza braba para que um nome como de Toinha apareça na chapa.

Petecão

“Petecão acusa governador do Acre de retirar máquinas para pressionar prefeitos”. Destaque da Agência Senado.

Petecão²

Ao final do discurso, na terça-feira (31), o senador deu boas-vindas ao novo senador do Acre, Eduardo Velloso (UB-AC).

Só no segundo

Bolsonaro mandou avisar que só vai participar de debates em caso de um segundo turno. Então tá.

Politize!

Prestes a alcançar a marca de 75 mil pessoas alcançadas, o Politize! quer chegar no Acre através do projeto Escola da Cidadania. Há acordo firmado nesse sentido.

Mara Rocha

“Um governo com visão de futuro que só enxerga o passado”. A frase é da deputada federal e pré-candidata ao Governo do Acre, Mara Rocha (MDB-AC). Parece que, finalmente, Mara começou a fazer pré-campanha.

Iranduba

Natural de Tarauacá, no interior do Acre, o prefeito de Iranduba (AM), Augusto Ferraz asusmiu a diretoria do Nacional Futebol Clube. De acordo com informações que vem ali, o prefeito acreano está com medo de ser cassado.

Iranduba ²

Além de parlamentar, o tarauacaense é empresário e dono da maior distribuidora do Norte. Entre os bens declarados, estão imóveis, automóveis, aplicações, seguro de vida, dinheiro em espécie e outros.

Prefeitos do PT

Dos prefeitos do Partido dos Trabalhadores, o único que, até hoje, não declarou apoio a Gladson é o de Xapuri, Bira Vasconcelos.

Vanda Milani

Empolgada, a deputada e pré-candidata ao Senado Vanda Milani (PROS-AC) compartilha nas suas redes sociais as andanças na construção do Plano de Governo em torno da pré-candidatura de Sérgio Petecão. Vanda estará ao lado do senador popular na busca pelos votos. Ele pro Governo, ela pro Senado.

Saneamento

O Acre está entre três estados brasileiros que não apresentaram plano de regionalização no quesito saneamento. Não sou eu quem está dizendo, mas O Globo. Estamos em pleno ano eleitoral.