Bombeiros seguem com buscas por criança que desapareceu no Rio Iaco

Desde a tarde do último domingo (29), uma equipe do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira vem se empenhando no trabalho de buscas na tentativa de encontrar um menino de apenas 10 anos de idade que desapareceu nas águas do Rio Iaco, na altura da ponte José Nogueira Sobrinho.

Ao longo desses dias, foram realizados mergulhos, varreduras e atualmente estão sendo feitas buscas superficiais, entretanto, ainda não foi possível localizar a vítima. “Todos os mecanismos necessários estão sendo feitos. As buscas continuam”, relatou o sargento C. Queiroz.

Na data do ocorrido, o morador Álvaro Mendes presenciou o menino se debatendo nas águas. “Vi que ele estava se afogando, mas não pude fazer nada porque não sei nadar”, confirmou.

De acordo com informações, a vítima também não sabia nadar e estava tomando banho no Rio Iaco na companhia de um colega quando foi tragado pelas águas.

O clima entre seus familiares e amigos é de total consternação.