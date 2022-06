Caixa Tem: esqueceu a senha de acesso? veja como recuperar

O Caixa Tem é o aplicativo da Caixa Econômica Federal, criado para facilitar os repasses de benefícios do Governo Federal. Devido a sua importância, esquecer a senha da conta poupança digital pode ser um problema.

Para recuperar o acesso, é necessário que o cidadão entre em contato com a Caixa Econômica. Em casos como esse, é necessário comparecer em uma das agências da instituição e apresentar um documento oficial, além de registrar um novo e-mail.

Feito isso, será enviado um link para o endereço informado, no qual possibilitará que seja criado um novo código de acesso. Nessa etapa, basta informar os dígitos e confirmar a operação. Para finalizar, siga o passo a passo abaixo.

Como recuperar a sua senha no Caixa Tem?

Em caso de perda da senha, é preciso iniciar um processo para recuperação e criação de uma nova. Confira a seguir as orientações:

Acesse o app do Caixa Tem, disponível para Android e iOS; Clique em “Recuperar Senha”, na tela inicial; Insira o CPF no campo indicado, marque a opção “Não sou um robô” e clique em “Continuar”; As instruções para a recuperação da senha serão enviadas para o endereço de e-mail cadastrado; Acesse o seu e-mail cadastrado, e clique em “Link para redefinir credenciais”; Siga as instruções solicitadas e crie uma nova senha. Ela deve ser numérica, com ao menos seis dígitos, e não pode ser igual ao CPF, possuir repetições ou ser a sua data de nascimento; Clique em “Continuar” para validar o processo e faça o login na plataforma com a nova senha.

Como ter acesso aos serviços do aplicativo?

Atualmente, o Caixa Tem é uma das carteiras digitais mais acessadas pelos cidadãos brasileiros. Isso porque, é por meio dela que o Governo Federal distribui o benefício do Auxílio Brasil, o saque extraordinário do FGTS e o microcrédito de até R$ 3 mil, por exemplo.

Sendo assim, a plataforma é considerada um canal de extrema importância para manter o contato entre o governo e a população brasileira. Se ainda não é cadastrado no Caixa Tem, veja como realizar o procedimento a seguir. Confira o passo a passo:

1- Baixe o aplicativo no seu celular

O aplicativo Caixa Tem está disponível para download em celulares com sistema operacional Android ou iOS.

2- Faça o login

O cidadão deve acessar a plataforma digital através do número do seu CPF e senha. Basta fazer o cadastro gratuito no aplicativo.

3- Confirme o número do seu celular

Durante o primeiro acesso, será necessário registrar o aparelho no aplicativo. Para isso, um código será enviado por uma mensagem de texto (SMS) para confirmar sua identificação. Basta informar o número no aplicativo.