Carro movido à água salgada bate recorde de autonomia; conheça o Quantino 48 Volt

Ou seja, o reabastecimento do carro é semelhante ao de um carro veículo convencional com motor de combustão.

Porém, ao contrário dos combustíveis fósseis, o fluido eletrolítico bi-ION não é inflamável, não é explosivo e, além disso, não é prejudicial à saúde ou ao meio ambiente.

O modelo já percorreu mais de 500.000 quilômetros, o equivalente a 12,5 viagens de volta ao mundo com 100% de sucesso.

Durante o período de teste, o consumo médio foi de cerca de 16 litros de fluido eletrolítico bi-ION por 100 quilômetros, o que equivale a 10kWh.

O carro possui dois tanques de 95 litros cada, sendo um reservatório abastecido com eletrolítico bi-ION carregado positivamente e outro negativamente. Através da junção, o modelo tem um alcance de cerca de 1.140 quilômetros.

“Decidimos fazer a maioria dos test drives em estradas reais e não em bancos de testes. Isso significa que os 500.000 quilômetros percorridos não apenas sobrecarregam o Quantino, mas também os pilotos de teste. No entanto, tivemos que fazer isso para obter resultados absolutos e verdadeiros em termos técnicos e não apenas resultados ‘próximos do real’ ou ‘quase realista’”, disse Nunzio La Vecchia, CEO da nanoFlowcell Holdings e desenvolvedor do fluxo nanoFlowcell célula.

“Por exemplo, o consumo médio que estamos comunicando para o QUANTiNO é maior do que se tivéssemos medido de acordo com o WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure). Isso ocorre porque estamos calculando o consumo real de energia durante os test drives e não contando com cálculos de bancada de testes”

https://www.youtube.com/watch?v=9u8p25vtFvA.