Casa vira ‘point’ das araras com mais de 25 aves no telhado; VÍDEO

Vídeo feito pelo prefeito do município, Jose Natan de Paula Dias, de um dos encontros no início do mês de junho, mostra as aves pousadas sobre a casa e interagindo com outros pássaros. (veja vídeo abaixo).

Ao g1, Jose Natan contou que no dia em questão, o telhado estava com um número absurdo de araras.

“Eram muitas, nesse dia tinham mais de 25 araras, com certeza “, disse o prefeito.

Ele relatou que apenas na ocasião em específico, algumas frutas foram colocadas sobre o muro para que elas pudessem se alimentar.

José Natan conta que todos que passam pelo local sempre fazem registros da casa e ficam surpreendidos com a beleza das aves, que vão todos os dias até a residência.

“É diferente de tudo, é encantador, todos tiram fotos, ficam maravilhados”.

A arara-canindé pertence ao gênero Ara e seu nome científico é Ara ararauna. A espécie apresenta coloração azul e amarela e pode medir cerca de 80 cm.

A arara-canindé se alimenta de frutos, como jatobá e pequi. A espécie está classificada como “pouco preocupante”, de acordo com a União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), e a tendência atual da população é de decréscimo.

