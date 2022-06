Chapa com Jenilson para Governo e Jorge Viana ao Senado deve ser apresentada nesta terça

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), cujo s partido integra a Federação Brasil da Esperança, que inclui ainda o PT e PV, anunciou que a chapa Jenilson Leite (PSB) para Governo e Jorge Viana (PT) para Senado deve ser anunciada nesta terça-feira (28).

A chapa já é dada como certa, mas ainda passa por negociações que incluem sucessivas reuniões entre o PSB e o PT, que tentam reparar rusgas criadas nas duas últimas eleições. O diálogo que poderá bater o martelo está marcado para esta tarde.

“Hoje a tarde nós teremos uma reunião que considero muito importante, entre a Federação Brasil da Esperança com o PSB, será uma reunião que tenho absoluta certeza que vamos dar passos no sentido de consolidar nossa aliança, precisamos urgentemente juntar os parecidos, parafraseando Paulo Freire, avançar com nossa aliança com divergentes para derrotar os antagonistas no pleito que se aproxima”, disse o comunista.

Um dos maiores entusiastas da chapa encabeçada por Jenilson e Jorge, Edvaldo rasgou elogios ao socialista.

“Não tenho dúvidas que vossa excelência reúne todas as qualidades e predicados e foi, com paciência, firmeza, coragem e amplitude, construindo um ambiente político favorável para que a gente reconstrua o campo democrático popular, com uma candidatura competitiva e grandes possibilidades de juntar o nosso campo e embalar as esperanças desses militantes que terão como referência esse palanque”, disse Magalhães.

Edvaldo acredita que Jenilson estará no segundo turno e saíra vitorioso. “Será uma batalhas de dois turnos, dois diferentes jogos, o primeiro é juntar os que se assemelham e no segundo turno, juntar os sentimentos divergentes e antagônicos e nós sabemos que resolvida a questão nacional na primeira batalha, o jogo no Acre no segundo turno, será completamente diferente do que está posto, e por isso faço votos que hoje a gente consolide um projeto e anuncie o palanque democrático no Acre, tendo o Jenilson Leite como nosso líder”, finalizou.