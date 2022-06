Claudia Rodrigues recebe resposta de Adriane Bonato: “Vamos namorar”

Segundo a empresária, o distanciamento aconteceu para que a atriz compreendesse melhor os próprios sentimentos. As duas, que moravam juntas em Curitiba, passaram um período longe uma da outra, quando a empresária decidiu passar uma temporada no Rio de Janeiro. O reencontro aconteceu na noite de quarta-feira (8). “Vamos começar um relacionamento, vamos namorar, vamos ver se temos química, vamos ver se a gente se gosta sexualmente falando e, aí, aceito casar com ela”, afirmou.

PRECONCEITO

“Nós nos encontramos ontem e conversamos muito. Disse a Claudia que poderíamos enfrentar uma barra, expliquei que poderia existir preconceito”, afirmou. Nessa última noite, de quarta para quinta, eu nem dormi. Eu sou gay assumida desde os meus 17 anos, mas já tive más experiências com demonstrações de preconceito. Gosto de mulher e sou feliz com o meu corpo. A Claudinha não é gay nem é bi. Ela se apaixonou pela Adriane”, completou a empresária.

PAIXÃO

De acordo com Adriane, ela percebeu que estava apaixonada por Claudia Rodrigues há cinco anos. “Tem gente falando por aí que já éramos um casal faz tempo e que agora assumimos. Não tem nada disso. Nosso relacionamento sempre foi profissional. Nos dois primeiros anos em que trabalhei com a Claudia, ela estava casada, inclusive. Me separei, porque não conseguiria manter o casamento. Fui casada por 17 anos.”

“De uns cinco anos para cá, me apaixonei pela Claudia. Vivia esse amor sem falar nada para ela. Não queria que misturasse as coisas e que, de alguma forma, isso afetasse em seus tratamentos”, afirma Adriane, citando que Claudia trata a esclerose múltipla há 22 anos e “felizmente tem progressos satisfatórios nos últimos anos”.

Adriane relata que a atriz passou a demonstrar interesse amoroso por ela em 2020. “Desde o traumatismo craniano, a Claudia começou com isso. Tentei de tudo para que ela tirasse isso da cabeça. Em março, decidi que seria melhor deixar de empresariá-la. Meu pai sempre dizia aquele velho ditado: ‘Onde se ganha o pão, não se come a carne’. Isso foi um dos motivos para que eu não fosse mais a empresária dela. Saiu que brigamos, que eu a roubei e não teve nada disso. Conversei com o Marcelo Calloni e ele assumiu o empresariamento dela”, contou.