Com emendas de Alan Rick, Capixaba ganha investimentos em saúde, educação, pavimentação de ruas e produção rural

O município de Capixaba já recebeu mais de R$ 9 milhões de emendas parlamentares do deputado federal Alan Rick e tem muito a comemorar com investimentos destinados em setores fundamentais, como saúde, educação, produção rural, pavimentação de ruas e muitos outros. Somente nesta terça-feira (23), foram liberados R$ 700 mil para a aquisição de micro-ônibus e de mais equipamentos para a Saúde do município.

Somente na Saúde foram investidos R$ 2,5 milhões, na Educação foram R$ 1,5 milhão, máquinas para a produção rural ganharam R$ 1,8 milhão e pavimentação de ruas chegou a R$ 3 milhões em verbas.

“Isso sem contar com alguns recursos destinados ao Estado que também beneficiam o município como as emendas destinadas ao Deracre que trabalha nos ramais, ruas e outras obras no interior”, lembrou o deputado Alan Rick.

“Para a saúde, os recursos foram destinados para aquisição de equipamentos, mobiliário e o custeio do dia a dia de funcionamento. Aquisição de veículo adaptado para consultório odontológico. Uma caminhonete e um micro-ônibus para ações de saúde. Ampliação e reforma da UBS Raimundo Lustosa”, destacou.

Na educação, Alan Rick apadrinhou a obra da Creche no Bairro Conquista, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Já entregou veículos para apoiar o produtor rural – caminhonete e caminhão pipa. Na próxima semana, entregará uma pá carregadeira.

E tem mais recursos para serem executados em 2022. Várias ruas estão sendo recapeadas com emenda de R$ 1 milhão de Alan Rick. A ordem de serviço foi assinada no início de maio e as obras estão em andamento.

O prefeito Manoel Maia tem se empenhado para executar as obras o mais rápido possível, no sentido de continuar contribuindo para o avanço do município.