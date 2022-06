Com saída de Gladson, presidente do TJAC assume Governo do Estado

Com o governador Gladson Cameli cumprindo agenda no Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, a presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Waldirene Cordeiro, assume o governo de forma interina nesta segunda-feira (20) até quinta-feira (23).

Waldirene participa nesta segunda-feira de um evento com a presença da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) na Esplanada do Palácio Rio Branco.

Agenda de Gladson

O governador Gladson Cameli está no Rio de Janeiro para uma visita institucional ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e segue para o Mato Grosso do Sul para visitar algumas empresas.

Segundo o porta-voz do governo, Jefson Dourado, o governador retorna ao Acre na quinta-feira (23).