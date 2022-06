Comando da PM se manifesta sobre prisão de policial da reserva flagrado com drogas no AC

A Polícia Militar do Acre emitiu uma nota de esclarecimento sobre a prisão do policial militar da reserva remunerada, Moisés Araújo, preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quarta-feira (8), no interior do Estado, pelo crime de tráfico de entorpecentes e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal.

“O militar, por estar na reserva remunerada, não atuava mais no serviço ativo da corporação e irá ter sua conduta apurada e julgada pela justiça comum”, diz o documento.

Além disso, a corporação destacou que o comando vai instaurar procedimento administrativo denominado Conselho de Justificação para avaliar a permanência do envolvido na condição de policial militar da reserva remunerada.