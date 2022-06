Condições facilitadas para resolver pendências com conta de energia

Nesta sexta-feira (03) e sábado (04), a Energisa oferece condições facilitadas de negociação durante o Super Feirão Limpa Nome promovido pelo Procon em Guajará-Mirim. Os débitos podem ser parcelados no cartão de crédito, boleto bancário ou na própria fatura de energia. O atendimento será das 8h30 às 17h, inclusive no horário de almoço, no campus do IFRO, localizado na Av. 15 de novembro – S/N no bairro Planalto.

Thiago Nascimento Cardoso, coordenador de serviços comerciais da Energisa, afirma que uma equipe especializada estará no local para analisar cada caso e encontrar a melhor parcela que encaixe no bolso do cliente. “Essa é a oportunidade para clientes regularizarem os débitos. A negociação pode ser feita somente pelo cliente titular ou representante legal com procuração”, destacou. Estar em dia com a distribuidora evita as ações de cobrança, a suspensão do fornecimento ou a negativação do nome junto à órgãos de proteção ao crédito.

Clientes que residam em outras cidades, mas que também tenham interesse em negociar os débitos podem utilizar os canais digitais. O atendimento 24 horas por dia está disponível no aplicativo Energisa On, atendente virtual pelo whatsapp Gisa (www.gisa.energisa.com.br) e Agência Digital (www.energisa.com.br)