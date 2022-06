Copa Verde segue uma incógnita; dupla Re-Pa pede antecipação do torneio

Apesar de fazer parte do calendário de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Copa Verde 2022 segue uma incógnita. O torneio ainda não tem data exata para ser realizado e o calendário apertado por conta da Copa do Catar 2022 tem tirado o sono da dupla Re-Pa, isso justificado pelo fato da data do torneio coincidir com a reta final do Campeonato Brasileiro da Série C.

Com a realidade existente, os dirigentes dos dois clubes paraenses solicitaram durante reunião com a cúpula da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que a competição venha a ser realizada antes do quadrangular final da Série C (24 de setembro – 08 de outubro).

Em conversa com o site OLiberal.com, o presidente do Clube do Remo, Fábio Bentes, comentou que o anúncio da data da Copa Verde 2022 deve ser divulgada no mês de julho e a disputa provavelmente será em setembro ou outubro.

Rio Branco, Humaitá e Atlético Acreano deverão representar o futebol acreanos na competição regional.

Histórico

Papão e Leão já conquistaram a Copa Verde. O Remo é o atual campeão, vencendo o Vila Nova-GO, nas penalidades. O Paysandu conquistou a competição duas vezes nas temporadas 2016, quando venceu o Gama-DF na final, e em 2018, quando bateu o Atlético-ES. O Estado do Pará ao lado do Mato Grosso (MT), são os maiores vencedores da Copa Verde com três conquistas cada, tendo o Cuiabá-MT com dois títulos e o Luverdense-MT com uma conquista.