Deracre mantém três frentes de serviços na reabertura de ramais em Sena Madureira

Seguindo uma determinação do governador Gladson Cameli (PP), o Departamento Estadual de estradas e rodagens do Acre (Deracre) já iniciou o trabalho de reabertura de ramais em Sena Madureira. No presente momento, três frentes de serviços se encontram em atuação.

De acordo com o engenheiro João Pereira, representante do Deracre em Sena, há uma grande demanda e o Governo trabalha para atender o maior número de produtores possível. “Graças a Deus, o trabalho nos ramais de Sena Madureira está acontecendo para que os nossos produtores tenham o acesso devido. Enfatizamos a determinação do governador Gladson Cameli nesse sentido e do nosso Diretor Petrônio Antunes. Vamos continuar as ações para contemplar mais famílias”, enfatizou.

Neste ano, através de um entendimento com a Prefeitura, o Deracre ficou responsável por determinadas áreas e a Prefeitura por outras.

As frentes de serviços do Deracre estão nos seguintes ramais: Caçaborá e Taboca – saindo na Linha seca, com melhoramento dos pontos críticos. O planejamento também prevê início dos trabalhos no ramal do Narcélio, que dá acesso a várias comunidades do Rio Macauã e no ramal do 60, localizado na estrada de Manoel Urbano.

Desde que assumiu a gestão, o governador Gladson Cameli vem ajudando no trabalho de reabertura e melhoramento de ramais em Sena Madureira. Em 2019 e em 2020, o Governo repassou em torno de um milhão e meio de reais para a Prefeitura comprar combustível. Em 2021, o Deracre ficou responsável pelas ações, o mesmo que está ocorrendo em 2022.