Do flerte no Orkut ao divórcio: como foi o casamento de Simaria

Foi com uma foto do casamento em preto e branco, e “rasgada”, que Simaria, em agosto de 2021, anunciou o término do seu casamento de 14 anos com o empresário espanhol Vicente Escrig. Uma relação que nasceu de conversas no Orkut (rede social sensação na década de 2010) e rendeu dois filhos: Giovanna, de 9 anos, e Pawel, de 6. A relação passou distante de ser um conto de fadas. A coluna LeoDias relembra algumas fases até o início do fim.

“O bonitão viu que eu era brasileira, mandou mensagem e eu, que não sou boba nem nada, dei trela. Um amor de webcam, de conversa todo dia”, relatou Simaria em uma entrevista, poucos meses antes de colocar um ponto final na história.