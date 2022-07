Escola de Sena suspende aulas após funcionários testarem positivo para Covid-19

A Escola estadual Fontenele de Castro, em Sena Madureira, emitiu uma nota nesta manhã de quinta-feira (30) informando a suspensão das aulas por um período de dois dias. O motivo é que três funcionários testaram positivo para a covid-19.

Na nota, a equipe gestora enfatiza que será feita uma limpeza completa, bem como a desinfecção do ambiente da referida unidade de ensino. Com isso, as aulas só serão retomadas na próxima segunda-feira (4 de julho).

O documento também orienta aos alunos que na segunda-feira compareçam à escola utilizando máscaras.