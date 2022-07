Escolhida como vice de Gladson, Marcia Bittar se manifesta: “Seremos soldados”

Após ter sido escolhida com o aval de pelo menos 9 partidos para ser vice de Gladson Cameli (Progressista) nas Eleições de 2022 – em um encontro realizado na noite desta quarta-feira (30) -, a professora Marcia Bittar (PL) se manifestou em nota sobre a novidade, nesta quinta-feira (30).

SAIBA MAIS: Gladson bate o martelo e oficializa Marcia Bittar como sua vice

A esposa do senador licenciado Marcio Bittar disse que o momento é de celebrar a união. Marcia elogiou o atual chefe do executivo e disse que Gladson é “um líder que realmente se preocupa com as pessoas sofridas do Estado”.

“Agradeço a Deus o êxito de nossa caminhada e dos maravilhosos momentos que tivemos juntos aos acreanos dos nossos 22 municípios. Sem Ele nada podemos. Somos gratos a parceria das Igrejas na defesa intransigente dos princípios cristãos”, escreveu Bittar.

“O momento é de celebrar a união de forças políticas em prol do nosso governador Gladson Cameli, um líder que realmente se preocupa com as pessoas sofridas do nosso Estado, que enfrentou com coragem a pandemia e está pavimentando um futuro de paz, crescimento econômico e bem-estar. Agradeço e celebramos a união das forças e partidos que nos apoia e o fim das contendas selando a parceria que visa o bem do Acre”, acrescenta.

Ao final, Marcia defendeu que o momento é de trabalhar para pavimentar caminhos.

“A caridade é o dom do governador e da nossa primeira dama, Ana Paula Cameli. Seu trabalho junto aos mais vulneráveis é digno de louvor. Temos um carinho fraternal pelo casal semeado por anos. A minha nova missão é contribuir para o trabalho árduo do nosso governador em promover o desenvolvimento do Acre. Seremos soldados.

O governador Gladson terá sempre a nossa fidelidade e nossa força. O momento é de trabalhar intensamente para pavimentar caminhos. Seguimos em frente e sempre ouvindo as demandas do povo e pedindo a benção do nosso Deus”, concluiu.

A decisão sobre a escolha de vice-presidente do PL para compor a chapa majoritária havia sido dada em primeiro mão pelo ContilNet no último sábado (25).