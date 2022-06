Ex-presidente da Fieac, José Adriano confirma pré-candidatura a deputado federal: “Novo desafio”

O ex-presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano, lançou oficialmente sua pré-candidatura a deputado federal pelo Progressistas. Adriano já havia evidenciado seu desejo pela disputa, tanto que deixou o comando da federação no mês passado.

o anuncio do “novo desafio”, como nomeou, foi feito por meio de seu Instagram. “Com felicidade, disposição em trabalhar pelo nosso Acre e vontade de transformar a vida do nosso povo, inicio a minha pré-candidatura a deputado federal a partir de hoje. O sonho de um estado cheio de oportunidades para o nosso povo, desenvolvido economicamente, seguro e acolhedor me motiva a percorrer o Acre para dialogar e escutar os anseios da população”, escreveu.

Confira:

