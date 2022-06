Exclusivo! Juju Salimeni mostra casa avaliada em R$ 6 mi, após reforma

Juju Salimeni, 35 anos, mostrou ao Metrópoles sua casa localizada na área nobre de Alphaville, na cidade Santana de Parnaíba, região metropolitana de São Paulo.

Segundo a influenciadora digital, o imóvel está avaliado em R$ 6,5 milhões. Esse valor já considera a valorização de R$ 1 milhão que a mansão teve após uma reforma na área externa e na piscina.

“Não estava satisfeita com a parte externa, eu queria mudar, queria algo maior”, contou Juju ao Metrópoles. A apresentadora do programa Juju Bootcamp, do canal E!, chegou a colocar o imóvel à venda no passado, mas desistiu de se mudar. Veja fotos:

Mansão

Juju mora há quatro anos na mansão com quatro suítes, closet, salão gourmet, sala de jogos, salão de festas e quatro vagas na garagem.

Ela divide o imóvel de 590 metros com o namorado Diogo Basaglia, conhecido como Basa, e com os três cachorros Tadeu, Miguel e Júlio.