Gladson lidera em nova pesquisa eleitoral com 50% das intenções de votos

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Perfil, de Porto Velho, e divulgada pela Fieac, nesta sexta-feira (3), aponta que o governador Gladson Cameli está em primeiro lugar nas intenções de voto, com 50,3%.

Logo em seguida aparece Mara Rocha, com 15,4%. Petecão vem em terceiro com 13,3% e Jenilson Leite em 4º com 6,8%.

Michele Mello aparece com 1,8%, David Hall com 0,7% e Nilson Euclides com 0,6%. Brancos e nulos somaram 6,2%. 4,1% não souberam responder.

A pesquisa não considera o ex-senador Jorge Viana, que ainda não se decidiu sobre o cargo que deve concorrer nessas eleições.

No levantamento espontâneo, Gladson ficou com 41%, Jorge 9%, Mara 3,9%, Petecão 3,6%, Jenilson 2,5% e Marcus Alexandre 1,1%. 32,5% não souberam responder. 1% não respondeu. Demais candidatos pontuaram 2%.