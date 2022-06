Governo altera edital e amplia cadastros de reserva de concursos no Acre

Por meio das redes sociais, o deputado estadual Pedro Longo, líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre, comemorou a “boa notícia para os concurseiros”.

“Conforme havíamos pedido na semana passada, o governador alterou o Edital de forma que a primeira turma da Academia do Corpo de Bombeiros foi ampliada para convocação de 240 candidatos. Em relação ao Cadastro de Reserva da Polícia Civil, mais 124 estão sendo chamados para cursarem a academia”, disse o deputado.

Pedro Longo disse ainda que com a decisão, “as instituições se fortalecem e o governador Gladson Cameli mostra sua sensibilidade com estes jovens que buscam realizar seus sonhos por meio dos concursos, única forma legítima de adentrar de forma permanente no serviço público”, finalizou.