Graciele Lacerda cai em lágrimas publicamente e desabafa após anos com Zezé Di Camargo: “Decisão minha”

A modelo fitness e noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda voltou a ter o seu nome circulando nas redes sociais após fazer uma declaração que deu o que falar entre os seus seguidores. Isso porque, a companheira do cantor sertanejo fez questão de revelar a verdade e não conseguiu esconder seu sentimento e acabou caindo em lágrimas.

Para quem não sabe, a empresária e o pai de Wanessa estão juntos há mais de uma década. Recentemente, após muitas especulações, ela veio a público nas redes sociais para desabafar e acabou indo às lágrimas. A morena rebateu comentários de que ela seria sustentada por Zezé.

Muitos internautas atacam a musa quase que diariamente dizendo que ela está com o sertanejo somente pelo dinheiro dele. Graciele Lacerda revelou, que ela possui sua independência financeira e que nunca deixou de trabalhar para sustentar seus luxos. “Quem me conhece sabe que eu sou muito verdadeira, até demais, e às vezes sofro por isso”, afirmou a famosa.

“Se ele me bancasse, não teria problema nenhum de falar. Vou responder a verdade. Hoje eu tenho meu trabalho, meu dinheiro e ganho muito bem. Graças a Deus e ao Zezé, tenho uma gratidão eterna porque foi ele que abriu as portas para o meu trabalho de hoje”, explicou a mulher do cantor sertanejo.

“Eu poderia não trabalhar e ser bancada por ele, ficar em casa e não me preocupar com nada. Mas foi uma escolha minha trabalhar, ter as minhas coisas e correr atrás, e ainda corro”, declarou a digital influencer. “Estou buscando cada vez mais, quero crescer cada vez mais. É gostoso ter sua independência com seu trabalho, e Zezé fala o tempo todo que tem orgulho disso, e eu fico muito feliz”, revelou a noiva de Zezé Di Camargo.