“Histórias não podem ser reescritas, mas precisamos aprender com elas”: Marcus Alexandre fala sobre relação com Socorro Neri

Durante entrevista concedida ao ContilNet, o ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT), falou sobre sua relação com Socorro Neri, sua ex-vice, que ocupou seu lugar quando ele se ausentou do cargo, em 2020, para concorrer ao Governo do Estado.

O saldo da disputa foi a derrota de Marcus e uma grande mágoa do partido com Neri, que durante os dois anos seguintes que ficou na gestão, acabou por exonerar aliados do petista, balançando a relação do PSB, partido que Neri integrava, e o PT.

A situação entre os dois partidos piorou nas eleições de 2020 para Prefeitura de Rio Branco, quando Neri tentou a reeleição e o PT lançou o candidato próprio, Daniel Zen. O PSB teria se negado a caminhar junto com o PT e o PCdoB e sua candidatura virou de Gladson Cameli (PP), ali, construiu-se um muro entre os dois.

Socorro Neri saiu do PSB, mas as arestas ficaram para serem aparadas, sendo agora o principal empecilho citado por petistas para a chapa com Jenilson Leite (PSB), governador, e Jorge Viana (PT) ao Senado.

Marcus garante que não olha para trás e pondera que as histórias não podem ser reescritas, mas lições são aprendidas.

Confira a entrevista completa:

