Internado há dois meses após cair de andaime em Tarauacá, homem precisa de fraldas e família faz campanha de doação

O morador de Tarauacá, José Rafael Bento da Silva, de 33 anos, sofreu um acidente no último dia 20 abril deste ano, e desde lá segue internado no Pronto-Socorro de Rio Branco.

José Rafael caiu de um andaime, enquanto trabalhava no município do interior do Acre.

Diante da gravidade da situação, já que o homem não consegue se levantar da cama, familiares estão fazendo uma campanha de doação de fraldas adultas tamanho G.

Quem puder doar, basta procurar Luzivaneide Bento, por ligação ou WhatsApp no (68) 99247-6602 ou fazer transferência para a conta poupança da Caixa Econômica Federal em nome de Maria Luzivaneide B Bento. Agência 3339 e Conta Poupança 000803947802-0.