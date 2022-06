Jesus Sérgio consegue liberação de R$ 5 milhões para saúde nos municípios do Acre

Por solicitação do deputado federal Jesus Sérgio (PDT), o governo federal liberou esta semana diversos pagamentos para as prefeituras do Acre manter o funcionamento de postos de saúde.

Com os recursos provenientes de emendas parlamentares de autoria do deputado Jesus Sérgio, as secretarias municipais de saúde podem adquirir insumos como seringas, material de curativo, luvas, combustível para ambulâncias, além de realizar reparos na infraestrutura do posto de saúde e outras ações que visam permitir um serviço de qualidade à população.

Foram quase R$ 5 milhões liberados para os municípios. A prefeitura de Tarauacá recebeu R$ 2,9 milhões; Cruzeiro do Sul R$ 500 mil; Jordão R$ 400 mil; Rodrigues Alves recebeu R$ 200 mil; Mâncio Lima contou com R$ 200 mil; Porto Acre, Acrelândia e Plácido de Castro também receberam R$ 200 mil cada.

“Esses recursos que enviamos são essenciais para que as prefeituras possam manter o bom funcionamento dos postos de saúde. E é importante ter um atendimento de excelência na saúde básica e preventiva dos municípios”, destacou Jesus Sérgio.