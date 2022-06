Liderança do PT no Acre lança “vaquinha virtual” para financiar campanha de deputado

Pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores no Acre, Cesário Braga lançou nesta quinta-feira (23) o financiamento coletivo, com o objetivo de arrecadar contribuição para a campanha.

“Nessa caminhada brigamos contra os poderosos do Acre, mas com sua ajuda nossas ideias e propostas podem chegar mais longe! Sua contribuição ajudará a financiar nossa campanha militante! É uma construção de muitos corações seja um dele! Doe e compartilhe com a família e amigos, juntos pelo povo! Acesse www.doecesario.com.br”.

Sobre o financiamento

A estratégia de arrecadação em formata de “vaquinha virtual” foi regulamentada na reforma eleitoral de 2017. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu as contribuições de empresas às campanhas políticas. Por isso, essa arrecadação se tornou uma alternativa para financiar os gastos. Os depósitos recebidos pelas plataformas são limitados a R$ 1.064,10 por vez. Os doadores, que têm de ser pessoas físicas, podem repassar até 10% da renda bruta recebida no ano anterior.