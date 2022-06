MC Mirella dança funk com peça mínima e faz clima esquentar

MC Mirella tem causado euforia nas redes sociais com seus vídeos repletos de muita ousadia. Nesta semana, por exemplo, a famosa surgiu dançando funk com um biquíni mínimo e fez o clima esquentar, deixando os fãs completamente impressionados.

Na ocasião, a artista fez a coreografia da música Tudinho, de Ludmilla com DJ 2F e Mousik. Poderosa, ela rebolou no ritmo do funk e deu um verdadeiro show de sensualidade. Abusada, ela destacou suas curvas tatuadas e mexeu ainda mais com a imaginação de seus admiradores.

“Vem na minha direção. Saudades desse calor”, escreveu Mirella na legenda do post. Na rede social, o vídeo da funkeira atraiu olhares e já soma mais de 434 mil curtidas. Além disso, ela foi cercada por centenas de elogios e mensagens fervorosas de seus fãs, amigos e admiradores.

“Essa mulher arrasa demais em tudo que faz”, disse uma seguidora. “Simplesmente belíssima, muito linda e sensual”, afirmou outra fã. “Um arraso”, elogiou um rapaz. “Olhei e gritei: GOSTOSA”, disparou uma amiga. “Que Deusa mais gata”, comentou um admirador. “Maravilhosa”, destacou mais um fã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BAD MI ⚡️ MIRELLA (@mirella)

MC Mirella tem crise de ansiedade