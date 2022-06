Modelo acreana é destaque em edição especial da revista Vogue; confira

Acreana na Vogue

A modelo acreana Beatrix Martinello, da MMG Models e Nass Models, não para. Acaba de sair do forno mais um editorial com ela, agora na “Vogue” Arabia, edição árabe da revista Vogue, uma das publicações mais tradicionais do mundo quando o assunto é moda e lifestyle. É distribuída em vários países árabes, incluindo Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Kuwait, Omã, Emirados Árabes Unidos, Jordânia e Líbano. O ensaio foi fotografado pela dupla Mostafa Abdu e Foud Tadros. Abaixo um preview do editorial. Parabéns!

Sob o Luar

A bela lua cheia da noite da última quarta-feira, 15, véspera do feriado, foi perfeita para uma Noite de São João na bela chácara Itália, de propriedade dos empresários Mayra Tinôco e Rafael Martinello. O arraial foi perfeito pra reunir os amigos e familiares, que apreciaram a linda decoração temática, os comes deliciosos e a bela fogueira sob o luar.

Surpresa

A bela festa surpresa oferecida para a empresária Talita Marinho demonstrou o carinho dos amigos e familiares. O local foi o Point do Pato, na última terça-feira, 14, e reuniu muita gente bacana, que aproveitou para dar aquele abraço na aniversariante e colocar os papos em dia.

Arraial da Juh Vellegas

Neste sábado (18), no Amazônia Hall, apenas para convidados, rola o Arraial da Juh Vellegas (foto) em parceria com a empresa Bolos do Cerrado. Para os convidados foi solicitado um ‘sacolão de alimentos’ para uma ação solidária. Comidas típicas, forró e baião entre outros ritmos, vão embalar a festança, além de muita animação e a presença de muita gente bacana.

Show O Poeta e o Catraieiro – Voz e Som

Neste sábado (18), às 19h, no Teatro de Arena do Sesc – Centro, acontecerá show musical apresentando poesias musicadas. O espetáculo de entrada gratuita apresentará o resultado do trabalho dos músicos: Rodolfo Minari, Deivid Menezes, Arthur Miúda e a cantora Pat Saturno que musicalizaram poesias do livro O Poeta e o Catraieiro de Alessandro Gondim.

O roteiro elaborado durante meses de trabalho do grupo atravessa dos ritmos regionais ao blues. As poesias retratam a vida cotidiano dos acreanos de Rio Branco e ribeirinhos, além de nossa mística cultura e beleza da floresta e rios. Idealizado para dar acesso à literatura àqueles que por motivos diversos não tem contatos com bibliotecas, escolas ou mesmo livros.

***Além da apresentação, haverá gravação ao vivo das músicas que serão disponibilizadas às rádios estaduais e regionais. Este é um projeto financiado pelo fundo municipal de cultura por intermédio da Fundação Garibald Brasil e Prefeitura de Rio Branco. Informações: https://www.instagram.com/opoeta.e.ocatraieiro/

Cine Araújo traz sessão adaptada do filme “Lightyear” para autistas

Toda a rede Cine Araújo realizará uma sessão especial para o público autista, no próximo sábado, 18, às 13h. O Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, exibirá o filme “Lightyear” adaptado para autistas. Para a melhor experiência, a sala que receberá a sessão terá os seguintes ajustes: não haverá exibição de propagandas e trailers, as luzes ficarão acesas durante toda a exibição, as portas ficarão abertas para permitir que o público da sessão circule livremente, volume de som entre 3 e 3,5 decibéis e temperatura mínima de 22º celsius na sala. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Cine Araújo, nos canais de autoatendimento próximos ao cinema e no site www.ingresso.com.

Derruba vetos da cultura

Mais uma vez, os animadores culturais, os projetos na área de cultura popular, os centros comunitários, cinemas, teatros e espetáculos vão ficar sem o auxílio prometido pelo Congresso Nacional a essa categoria, que foi uma das mais prejudicadas com a chegada da pandemia.

***Aprovados pelo Congresso em março deste ano, as propostas conhecidas como nova Lei Aldir Blanc e Lei Paulo Gustavo previam a destinação de recursos para o setor cultural que prevê o repasse de R$ 3,86 bilhões em recursos federais a estados e municípios, mas foram vetados por Bolsonaro no mês seguinte. Análise estava marcada para esta terça-feira (14), mas, após pedido de líder do governo no Congresso, foi adiada para o dia 5 de julho.

***O veto do presidente pode ser derrubado pelo Congresso Nacional. Para que isso aconteça, é necessário que haja maioria absoluta dos votos de deputados (257 votos) e de senadores (41 votos) em sessão conjunta. Os artistas defendem a derrubada “urgente” dos vetos.

Vote com Orgulho – por uma política que representa

A Parada LGBT de São Paulo – que neste ano será presencialmente depois de dois anos de pandemia, ocorrerá no próximo domingo (19), com a expectativa de participação de 3,5 milhões de pessoas, sendo o maior evento do mundo segundo a presidente da ONG APOGLBT, Claudia Regina. O tema da 26ª edição será “Vote com Orgulho – por uma política que representa”. O objetivo é deixar o tema o mais próximo o possível da Parada, por isso vai contar com as cores da bandeira LGBT junto com o botão da urna eletrônica. Além disso, há também o mascote “Urnita”, que incentiva a participação dos LGBTs nas eleições desse ano.

Dia Internacional do Yoga

No domingo, 19 de junho, à partir das 8 horas, será realizada uma grande aula de yoga, ao ar livre e gratuita, no Horto Florestal, para comemorar o Dia Internacional do Yoga, promovido pela Samaúma Yoga Shala, espaço para vivenciar o yoga na capital acreana.

***Além da aula de hatha yoga, conduzida pelas professoras Fabíola e Priscila, haverá meditação guiada com a professora Janaína Fisher, apresentação de tecido acrobático com a professora Iri Nobre, todas atuam no Samaúma Yoga Shala. E ainda apresentação do músico Rodolfo Minari, som com DJ neves, sorteio de brindes, picolé e fotógrafa. E no final do evento, a equipe da Glossy Acre Leggings de Luxo vai oferecer uma deliciosa mesa de frutas tropicais para repor as energias dos participantes.