Morcego e Imperador avançam e fazem no sábado a final do Sub-20

Andirá e Galvez são os finalistas do Campeonato Acreano de Futebol Sub-20. Os dois times superaram na tarde e noite desta terça-feira (28), no estádio Florestão, as equipes do São Francisco e Rio Branco, respectivamente.

Com uma vitória maiúscula sobre o São Francisco por 4 a 0, o Andirá foi primeiro time a carimbar vaga na grande decisão do próximo sábado (2), às 15h, no estádio Florestão. Belô abriu o placar e Rodrigo, ainda no primeiro tempo, ampliou a vantagem do time morcegueiro.

Na etapa complementar, a equipe do Andirá seguiu bem melhor e marcou mais duas vezes. O terceiro gol saiu de uma jogada da dupla formada pelos jogadores Marlon e Luís, com o segundo empurrando para o gol do goleiro católico Matheus. O Andirá fechou a fatura já no finalzinho de partida, através de uma finalização de Lucas.

Equilíbrio

Na outra semifinal, as equipes do Rio Branco e Galvez fizeram um jogo equilibrado, mas com o Estrelão criando as melhores oportunidades de gols, duas delas nos pés do atacante Ruan Manaus. Na primeira oportunidade, ainda no início de partida, o atacante tirou a bola do goleiro Rikelmo, mas erro o alvo. Na segunda, já na etapa complementar de jogo, o goleiro Rikelmo fez grande defesa à queima roupa na finalização do jogador estrelado.

A grande oportunidade de gol do Imperador Galvez saiu ainda na primeira etapa de partida, após jogo aéreo, com o zagueiro Franklin testando a bola na pequena área e sobre o gol do goleiro Eduardo.

Nos 15 minutos finais de partida o Imperador Galvez contou com um atleta a mais em relação ao time estrelado, após a expulsão do atacante Lucas. No entanto, o time imperialista ameaçou pouquíssimas vezes a meta do Rio Branco, sendo que, na melhor delas, o volante Robertinho arriscou um chute de fora da área para boa defesa do goleiro estrelado Eduardo.

Pênaltis

Com o empate sem gols, a decisão da segunda vaga para a grande decisão foi para as cobranças de pênaltis. Os dois times empatavam por 4 a 4, quando na quinta cobrança do Rio Branco, efetuada pelo meia Hassen, o goleiro Rikelmo brilhou e fez grande defesa. O gol da classificação imperialista então ficou nos pés do meia-atacante Thalis. O atleta foi para a bola cobrou sem chances para o goleiro Eduardo. Imperador na decisão!

Vaga na Copinha

Conforme o regulamento da competição, o campeão da categoria garante vaga na Copa do Brasil Sub-20 e Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023.