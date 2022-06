Neymar leva pisão, deixa treino da seleção brasileira e vira dúvida para amistoso contra a Coreia

Neymar se machucou no treino da seleção brasileira nesta quarta-feira e virou dúvida para enfrentar a Coreia do Sul. O amistoso acontece às 8h (de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio da Copa do Mundo, em Seul e será transmitido ao vivo pela Globo, pelo sportv e pelo ge.

O lance no qual Neymar se contundiu foi durante um enfrentamento entre reservas e titulares, em uma disputa com Danilo e Léo Ortiz. O camisa 10 imediatamente se queixou de dores no pé direito, o mesmo que ele lesionou o quinto metatarso em 2018 e 2019. Porém, dessa vez o trauma foi em outra região do pé.

Logo ao sair de campo, o camisa 10 recebeu atendimento do médico Rodrigo Lasmar e demonstrou estar com muitas dores. Na sequência, ele saiu mancando e não voltou mais ao treino.

Pouco depois da atividade, o médico da Seleção falou sobre o caso de Neymar e ouviu apelo do técnico Tite:

– Doutor, não me sai com o Neymar, te vire –disse o treinador, rindo.

Lasmar afirmou que qualquer definição neste momento sobre as chances de Neymar jogar seria um “chute” da parte dele:

– Neymar sofreu um trauma no pé direito, um pisão. Apresentou um inchaço importante, não conseguiu continuar no treino, e iniciamos o tratamento. Ele está em observação, vamos ver como vai responder nas próximas horas. Temos um tempo curto, mas que vamos usar para que ele possa se recuperar. Vai ser feita uma avaliação mais detalhada e vamos contar com o tempo para definir a presença dele no jogo.

O médico da Seleção explicou que não há ligação com a lesão no pé direito, provocada pelo pisão, e o problema anterior – “a lesão que ele teve anteriormente foi no quinto metatarso, hoje ele teve pisão mais no meio, próximo ao terceiro metatarso”.

– No momento estamos fazendo avaliação clínica, como incha rápido, estamos aguardando evolução. Ele será reavaliado, se for necessário, faremos exame de imagem. Tratar com gelo, para diminuir o inchaço, medicamente, mas o que estava causando desconforto era principalmente a chuteira – declarou Rodrigo Lasmar, que completou: