No Acre, Fusca Clube realiza exposição de carros no Dia Mundial do Fusca, neste domingo; veja mais

ARRAIAL DA JUH

Tudo de ótimo o arraial da digital influencer Juh Vellegas, que aconteceu no Amazônia Hall com a organização da Alugue Fest e apoio de Bolos do Cerrado. Que festa animada, todo mundo lindo em suas fantasias, comidas e bebidas deliciosas, e o melhor, cada convidado deu uma cesta básica que a anfitriã doou a várias famílias. Parabéns!

CALVAGADA PIRACEMA

Arruma a botina que no dia 2 de julho acontece a grande cavalgada do Piracema Park, com atração nacional do cantor Frank Aguiar. Às 8h acontece a concentração no Auto Posto Piracema, com saída às 9h e destino final no Piracema Park Club. Terá trio Elétrico no percurso.

Ingressos apenas R$ 40,00, podendo ser adquiridos na Casa da Sogra, Auto Posto Piracema e Suprema Terere. Disk entrega: 68 99215-1997

Dra. ANA CAROLINA

GLAMOUR

No glamour o trio poderoso composto pelas belas acreanas em São Paulo: jornalista Simone Chalub, médica Lara Gomes e a empresaria Nara Karoline.

NIVER THEUMA

Quem deu mais uma volta ao redor do sol no domingo, 19, foi a queridona Thelma Martins. A coluna deseja tudo de melhor! Parabéns!

NIVER CAMILO LIMA

Na segunda–feira, 20, o dia foi todo dele, Camilo Lima, amigo querido, dono de uma alegria sem fim, e para comemorar a data Camilo está em São Paulo com amigas. No dia 30 comemora em Rio Branco com uma mega festa no mezanino do Seringal Bier.

INOVANDO

Halyne Lessa sempre buscando o melhor para suas clientes, além das técnicas sempre atuais com especializações nacional e internacional, proporciona a elas um ambiente lindo e aconchegante. A micropigmentadora foi além, inaugurou sua sala de cursos, repassando seus conhecimentos em um lindo e moderno ambiente.

BAILE JUNINO

Acontece na sexta-feira (24) o Baile Junino da ADufac, no Espaço Cafezar a partir das 22h, com a participação especial da Banda Karibe. As mesas podem ser adquiridas pelo 68 98403-4539.

Já no dia 1 de julho acontecerá o Arraial da ADufac, no pátio da sua sede, no interior do campus da Ufac, das 18h às 22h30, com entrada gratuita.

EXPOSIÇÃO DE FUSCA

Domingo, em comemoração ao dia mundial do Fusca, acontece a Exposição de Fusca no Lago do Amor, das 14h às 20h. Uma realização do Fusca Clube.

APOIO AO ESPORTE

O esporte é de fundamental importância na formação do cidadão, pois o mesmo, enquanto atividade social, desenvolve princípios, valores morais e éticos, além de provocar uma intensa interação social. Através do esporte se aprende a ter espirito coletivo, companheirismo, solidariedade, conhecimento, respeito mútuo, educação e qualidade de vida.

Apoie o esporte, apoie o nosso campeão Brasileiro de Boxe Chines, Keennedy Fragoso, para sua participação no Pan–Americano. Contato: 68 – 99602-1121

ATERRISOU

Em solo acreano a promoter Meyre Manaus, depois de um tempo longe da cidade, querida por todos, foi recebida com vários encontros e jantares. Seja bem vida, amiga!

AULÃO DE BOXE CHINÊS

