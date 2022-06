PEC do ISE, concurso da Sesacre, briga de advogados no AC e mais: veja as mais lidas da semana

SEGUNDA-FEIRA

Concurso da Sesacre: governo publica decreto com novas informações; confira



O governo do Estado já instituiu nesta segunda-feira (20), na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), uma comissão técnica para coordenar o concurso público da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

O certame com mais de 1 mil vagas para diversas áreas deve ter edital oficial lançado nos próximos dias, de acordo com a secretária da pasta, Paula Mariano.

A filha do ex-prefeito de Xapuri, José da Silva Cunha, Jhessy Keys, morreu em Brasileia na noite de domingo (19), vítima de infarto.

TERÇA-FEIRA

PEC que incorpora servidores temporários do ISE ao IAPEN é aprovada por 14 votos na Aleac

Os deputados estaduais aprovaram no plenário da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (21), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que integra os servidores do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) ao Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN), em uma carreira em extinção, assim como já foi feito com os 900 servidores do antigo Instituto de Gestão e Saúde do Acre (Igesac), que com a extinção do instituto foram alocados na Secretaria de Saúde.