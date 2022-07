Pré-candidato à Câmara, José Adriano diz que Gladson e Bolsonaro fizeram o que foi possível pela população

Pré-candidato a deputado-federal pelo Progressistas, o presidente licenciado da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano, concedeu uma entrevista ao ContilNet. Na ocasião, falou sobre os desafios da disputa de uma das 8 cadeiras do Acre na Câmara Federal.

O empresário, que já colocou sua pré-campanha nas ruas, tem percorrido os municípios acreanos. Na entrevista, ele falou sobre os desafios do Acre para melhorar a economia, a situação política, avaliou o Governo de Gladson e de Bolsonaro de forma positiva. Na sua opinião, o presidente e o governador fizeram tudo o que foi possível pelo bem da população: “Entre erros e acertos”.

Questionado sobre os benefícios da Ponte do Madeira, José Adriano avalia que o agronegócio nos últimos anos deu um salto positivo, creditando parte desse desenvolvimento à ligação definitiva do Acre com o resto do Brasil.

José Adriano ficou à frente da Fieac por dois mandatos consecutivos – estando licenciado para o pleito – e fala com propriedade sobre o crescimento da indústria no Acre, setor que defende como um dos maiores impulsionadores da economia local. Ao responder sobre o gargalos que impede a instalação de indústrias no estado, o empresário defendeu a polêmica estrada que liga o Pullcalpa a Cruzeiro do Sul como o meio mais viável de crescimento econômico.